Denis Potoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Potoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Potoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Potoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Potoma 15 Şubat 2000 tarihinde Svidník şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Potoma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Potoma'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Potoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Potoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Potoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Potoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bratislava U19

1 Temmuz 2019 yılında Slo. Bratislava

12 Şubat 2020 yılında SKF Sered

31 Aralık 2020 yılında Slo. Bratislava

20 Ocak 2021 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2022 yılında Skalica

18 Ocak 2023 yılında Sandecja

Denis Potoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Potoma şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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