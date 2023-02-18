Denis Prapotnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Prapotnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Prapotnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Prapotnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Prapotnik 5 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Prapotnik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Prapotnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Prapotnik'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Prapotnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Prapotnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Denis Prapotnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Prapotnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2023 yılında Beltinci

Denis Prapotnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Prapotnik şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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