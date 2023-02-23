Denis Radu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Radu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Radu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Radu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Radu 25 Mart 2003 tarihinde Caransebeș şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Răzvan Radu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Radu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Radu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Denis Radu'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denis Radu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Radu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denis Radu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Radu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SSU Poli

Denis Radu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Radu şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SSU Politehnica Timişoara

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.