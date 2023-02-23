Denis Renta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Renta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Renta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Renta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Renta 26 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Florin Rența şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Renta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi Sf. Gheorghe U19 futbol takımında oynamaktadır. Sepsi Sf. Gheorghe U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Renta'nin Sepsi Sf. Gheorghe U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Renta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Renta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Renta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Renta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Renta şuan Sepsi Sf. Gheorghe U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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