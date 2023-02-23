Denis Ros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Ros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Ros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Ros 15 Ocak 1998 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Dacian Roș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Ros Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Ros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Denis Ros'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Ros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Ros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Ros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Ros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CFR Cluj U19

1 Şubat 2019 yılında Comuna Recea

30 Haziran 2019 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2019 yılında Luceafarul

1 Ağustos 2020 yılında Unirea Dej

Denis Ros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Ros şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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