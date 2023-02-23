Denis Rusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Rusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Rusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Rusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Rusu 2 Ağustos 1990 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Rusu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Rusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Rusu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Rusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denis12rusu/

Denis Rusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Rusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Rusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Rusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2014 yılında Zimbru Chisinau

30 Ocak 2018 yılında ACSM Poli Iasi

1 Ekim 2020 yılında Viitorul Tg.Jiu

21 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Univ. Craiova

24 Ocak 2023 yılında FC Buzau

Denis Rusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Rusu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Rusu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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