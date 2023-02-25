Denis Sadovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Sadovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Sadovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Sadovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Sadovskiy 11 Ağustos 1997 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Садовский Денис Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Sadovskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Sadovskiy'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Sadovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ispanella/

Denis Sadovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Sadovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Sadovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Sadovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Soligorsk

1 Ağustos 2018 yılında Orsha

31 Aralık 2018 yılında Soligorsk

14 Ocak 2019 yılında Energetik-BGU

12 Ağustos 2021 yılında Tom Tomsk

20 Ocak 2022 yılında Gomel

16 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Denis Sadovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Sadovskiy şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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