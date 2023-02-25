Denis Shcherbitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Shcherbitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Shcherbitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Shcherbitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Shcherbitskiy 14 Nisan 1996 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Щербицкий Денис Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Shcherbitskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Denis Shcherbitskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Denis Shcherbitskiy'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Shcherbitskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sherbitskiy_48/

Denis Shcherbitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Shcherbitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Denis Shcherbitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Shcherbitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında BATE II

1 Ağustos 2016 yılında BATE Borisov

Denis Shcherbitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Shcherbitskiy şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Shcherbitskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MTZ-Ripo

Belarus takımında 1 numaralı formasıyla 9 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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