Denis Shpakovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Shpakovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Shpakovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Shpakovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Shpakovskiy 26 Mayıs 2001 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шпаковский Денис Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Shpakovskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Shpakovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Shpakovskiy'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Shpakovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Shpakovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Shpakovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Shpakovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Minsk

Denis Shpakovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Shpakovskiy şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Denis Shpakovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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