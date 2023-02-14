Denis Simani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Simani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Simani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Simani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Simani 13 Ekim 1991 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Simani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Denis Simani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Simani'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Simani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denis Simani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Simani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Simani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2009 yılında FC Gossau

1 Ağu 2010 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2011 yılında SC Brühl SG

30 Haziran 2012 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel U21

29 Temmuz 2013 yılında Rapperswil-Jona

15 Temmuz 2014 yılında SC Brühl SG

30 Haziran 2015 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz

5 Ocak 2022 yılında FC Luzern

Denis Simani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Simani şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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