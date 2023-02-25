Denis Simonchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Simonchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Denis Simonchik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Simonchik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.