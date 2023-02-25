Denis Simonchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Simonchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Simonchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Simonchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Simonchik 31 Temmuz 1994 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Симончик Денис Валерьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Simonchik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Simonchik'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Denis Simonchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Simonchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında FK Uzda
1 Ocak 2015 yılında AK Zhdanovichi
1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2017 yılında Oshmyany-BDUFK
1 Ocak 2019 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Denis Simonchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Simonchik şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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