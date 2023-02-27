Denis Stumpf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Stumpf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Stumpf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Stumpf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Stumpf 9 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Stumpf Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Denis Stumpf'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Stumpf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Stumpf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Stumpf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Stumpf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Käerjeng Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Käerjeng U17

1 Temmuz 2014 yılında Käerjeng U19

1 Temmuz 2015 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2016 yılında US Hostert

30 Haziran 2017 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2017 yılında US Hostert

1 Temmuz 2020 yılında Titus Petange

Denis Stumpf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Stumpf şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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