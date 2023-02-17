Denis Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Tomic 17 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Tomic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Denis Tomic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Tomic'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SV Absam

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2016 yılında A. Vienna Res.

16 Temmuz 2018 yılında SV Absam

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker II

15 Ocak 2020 yılında WSG Tirol II

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Denis Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Tomic şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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