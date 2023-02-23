Denis Ursu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ursu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Ursu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Ursu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Ursu 10 Ocak 2004 tarihinde Mediaș şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Cosmin Ursu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Ursu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Ursu'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Denis Ursu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Ursu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Ursu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Ursu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

Denis Ursu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Ursu şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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