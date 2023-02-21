Denis Vala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Vala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Vala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Vala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Vala 11 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Vala Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Vala'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Vala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Vala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Vala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Vala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bohemians U19

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians B

13 Şubat 2023 yılında Vlasim

31 Aralık 2023 yılında Bohemians B

Denis Vala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Vala şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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