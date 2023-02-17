Denis Vavro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Vavro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Vavro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Vavro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Vavro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Vavro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Vavro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Vavro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Vavro 10 Nisan 1996 tarihinde Partizánske şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Vavro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Denis Vavro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Vavro'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Denis Vavro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denisvavro/

Denis Vavroboyu ve yaşı kaç

Denis Vavro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Vavro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Vavro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Vavro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında MSK Zilina

26 Ağu 2017 yılında FC Kopenhag

4 Temmuz 2019 yılında Lazio

1 Şubat 2021 yılında SD Huesca

30 Haziran 2021 yılında Lazio

24 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

30 Haziran 2022 yılında Lazio

6 Temmuz 2022 yılında FC Kopenhag

Denis Vavro kimdir

Denis Vavro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Vavro şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MSK Zilina

Denis Vavro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 31 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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Denis Vavro nereli

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