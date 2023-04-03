Denis Verestiuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Verestiuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Denis Verestiuc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Verestiuc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.