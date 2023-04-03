Denis Verestiuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Verestiuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Verestiuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Verestiuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Verestiuc 17 Nisan 2007 tarihinde Iaşi şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Ștefan Vereștiuc şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Verestiuc Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Verestiuc'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Denis Verestiuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Verestiuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Verestiuc şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Denis Verestiuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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