Denis Videnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Videnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Videnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Denis Videnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Denis Videnovic 15 Mayıs 2008 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Denis Videnovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Videnovic'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Denis Videnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Denis Videnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Denis Videnovic şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Denis Videnovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slowenien U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
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