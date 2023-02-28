Denis Vornic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Vornic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Vornic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Vornic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Vornic 15 Ekim 2004 tarihinde Orhei şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Vornic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Vornic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru-2 Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru-2 Chisinau takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Vornic'nin FC Zimbru-2 Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Vornic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v.d__35/

Denis Vornic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Vornic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Vornic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Vornic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Zimbru Chisinau

29 Temmuz 2022 yılında FC Zimbru-2

Denis Vornic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Vornic şuan FC Zimbru-2 Chisinau takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Denis Vornic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U20 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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