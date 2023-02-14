Denis Will Poha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Will Poha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Will Poha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Will Poha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Will Poha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Will Poha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Will Poha

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Will Poha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Will Poha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Will Poha 28 Mayıs 1997 tarihinde Lannion şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Will Poha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Denis Will Poha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Will Poha'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denis Will Poha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kiickeur

http://www.instagram.com/dwp_97/

Denis Will Pohaboyu ve yaşı kaç

Denis Will Poha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denis Will Poha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Will Poha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Will Poha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rennes B

12 Aralık 2016 yılında Rennes

1 Temmuz 2017 yılında US Orléans

30 Haziran 2018 yılında Rennes

25 Ocak 2019 yılında AS Nancy

30 Haziran 2019 yılında Rennes

15 Ağu 2019 yılında Vit. Guimarães

31 Temmuz 2020 yılında Rennes

7 Ağu 2020 yılında Vit. Guimarães

2 Şubat 2021 yılında Portimonense

30 Haziran 2021 yılında Vit. Guimarães

14 Ocak 2022 yılında Pau FC

30 Haziran 2022 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Denis Will Poha kimdir

Denis Will Poha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Will Poha şuan FC Sion takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lannion FC (2004-2008, 2010-2011), EA Guingamp (2008-2010), FC Stade Rennais (2011-2014)

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Denis Will Poha nereli

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