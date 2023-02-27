Denis Zevzikovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Zevzikovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Zevzikovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Zevzikovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Zevzikovas 10 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Ževžikovas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Zevzikovas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denis Zevzikovas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris B futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris B takımına - tarihinde katılmıştır. Denis Zevzikovas'nin FK Kauno Zalgiris B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denis Zevzikovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Zevzikovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Zevzikovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Zevzikovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Zevzikovas şuan FK Kauno Zalgiris B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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