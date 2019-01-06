Denisa Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİSA KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Mart.1992

Denisa kaç yaşında : 27

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek :

Denisa doğum yeri : İzmir

DENİSA BİYOGRAFİSİ

Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Denisa, 24 Mart 1992 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Tam adı Denisa Gültekin’dir. İzmir Güzelbahçe 60.yıl Anadolu Lisesinden mezun oldu. 56 kiloda ve 1.68 boyunda ve vücut geliştirme alanında Milli sporcu olan Denisa Gültekin, Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyon oldu.

Denisa’zırlayıp koyduğu kısa filmleri vardır.

21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı’nın sunumu ile Tv8ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Survivor 2017yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkanolacak.

Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt,Sadin Bakır, Yiğit İzik olacak.

Adadaki yılanlardan korkmadığını söyleyen Denisa zaten kendi evinde de yılan ve bir bukalemun besliyormuş. Bir klipte de rol alan Denisa Gültekin vücut geliştirme sporunda derece sahibi. Türkiye'yi bu alanda uluslararası yarışmalarda temsil eden Denisa Gültekin, sıradışı hayvanlara da meraklı.

Denisa 7 Şubat 2017 tarihinde yapılan eleme konseyinde yapılan oylama sonrasında elendi.