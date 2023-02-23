Denislav Aleksandrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denislav Aleksandrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denislav Aleksandrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denislav Aleksandrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denislav Aleksandrov 19 Temmuz 1997 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Денислав Мартинов Александров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denislav Aleksandrov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAC yapmaktadır. Denislav Aleksandrov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denislav Aleksandrov'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denislav Aleksandrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denislav Aleksandrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denislav Aleksandrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denislav Aleksandrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets II

9 Ocak 2019 yılında CSKA 1948

10 Ocak 2023 yılında Lok. Plovdiv

Denislav Aleksandrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denislav Aleksandrov şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Denislav Aleksandrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 12 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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