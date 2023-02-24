Denislav Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denislav Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denislav Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denislav Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denislav Angelov 8 Haziran 2001 tarihinde Devnya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Денислав Минков Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denislav Angelov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Denislav Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denislav Angelov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denislav Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denislav Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denislav Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denislav Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2020 yılında Cherno More

15 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948

31 Aralık 2021 yılında Cherno More

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

Denislav Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denislav Angelov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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