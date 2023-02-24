Denislav Minchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denislav Minchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denislav Minchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denislav Minchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denislav Minchev 29 Nisan 2000 tarihinde Aytos şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Денислав Миленов Минчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denislav Minchev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denislav Minchev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denislav Minchev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denislav Minchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denislav Minchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denislav Minchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denislav Minchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dunav

Denislav Minchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denislav Minchev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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