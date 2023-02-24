Denislav Mitsakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denislav Mitsakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denislav Mitsakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denislav Mitsakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denislav Mitsakov 21 Ağustos 1995 tarihinde Kyustendil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Денислав Асенов Мицаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denislav Mitsakov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denislav Mitsakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Denislav Mitsakov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denislav Mitsakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denislav Mitsakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denislav Mitsakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denislav Mitsakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2014 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2016 yılında Etar

3 Temmuz 2017 yılında Strumska Slava

19 Ocak 2018 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2020 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2020 yılında Strumska Slava

Denislav Mitsakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denislav Mitsakov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denislav Mitsakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PFC Litex Lovech

Bulgaristan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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