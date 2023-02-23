Denislav Stanchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denislav Stanchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denislav Stanchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denislav Stanchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denislav Stanchev 28 Mart 2000 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Денислав Стефанов Станчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denislav Stanchev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denislav Stanchev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denislav Stanchev'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denislav Stanchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denislav Stanchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denislav Stanchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denislav Stanchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Beroe

21 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Vereya

1 Temmuz 2019 yılında Bytovia Bytow

15 Ocak 2020 yılında Lok. Sofia

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Litex Lovech

11 Eylül 2021 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Beroe

Denislav Stanchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denislav Stanchev şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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