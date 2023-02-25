Denisson Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denisson Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denisson Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denisson Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denisson Silva 29 Kasım 1997 tarihinde Aracaju (SE) şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Denisson Silva dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denisson Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Denisson Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Denisson Silva'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denisson Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denisson Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denisson Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denisson Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Braga B

19 Ocak 2021 yılında KF Drenica

18 Ocak 2022 yılında FK Dinamo

Denisson Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denisson Silva şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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