Deniz Akkaya'dan Medya Tava'ya ayar üstüne ayar! "Dinlediğini algılayamayan sayfa"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında geçtiğimiz gün Mehmet Akif Alakurt'un Erkan Özerman hakkında konuşması ele alınmış ve yorumlanmıştı.

"POTANSİYEL VARSA İLERLER"

Alakurt paylaşımında, "Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim bir çok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur." açıklamasında bulunmuştu.

Medya Tava haberinde 1997 Best Model birincisi Deniz Akkaya'nın, 2001 Best Model birincisi Mehmet Akif Alakurt’u sert bir dille eleştirdiğini ve Akkaya'nın, 'Söylemezsem Olmaz' programında Alakurt’a tepki göstererek onu reklam yapmakla suçladığına yer verdi.

"SÖYLEDİĞİNE SAHİP ÇIKTIM"

Bugünkü programda çıkan haberlere değinen Akkaya Medya Tava'ya adeta ayar verdi. Mehmet Akif Alakurt hakkındaki sözlerini çarpıttıklarını belirten sunucu, "Değerli Medya Tava ben Mehmet Akif Alakurt'un söylediğine sahip çıkmışken 'Ateş Püskürdü' diyebilecek kadar dinlediğinizi algılayamayan sayfa." şeklinde konuşarak Mehmet Akif Alakurt'un söylediklerini yineledi ve desteklediğini söyledi.

"TERK ETSİN BU ÜLKEYİ"

Programa telefonla bağlanan Semiha Yankı ise geçmişte yaşadığı olayları tekrar ederek, Erkan Özerman'ın kendisini satmaya çalıştığını anlattı, Yankı, "Eurovision'a katıldığımda yanıma geldi. 17 yaşındayken bana, 'Bakire misin?' diye sordu. Bu adama kinim hiç bitmez. Terk etsin ülkeyi!" demişti.