Magazinin nabzını tutan program Söylemezsem Olmaz sunucularından olan Deniz Akkaya'nın bugün programda olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Biz de haberimizde Deniz Akkaya neden yok? Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

DENİZ AKKAYA NEDEN YOK?

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz'ın başarılı ve dobra sunucusu Deniz Akkaya programdan ayrıldı. İzleyiciye veda haberini ise Akkaya'nın program partneri Seren Serengil ve Bircan Bali duyurdu.

Beyaz TV'nin ilgiyle takip edilen sabah programı Söylemezsem Olmaz'ın dobra sunucusu Deniz Akkaya, yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalmayı başarırken başarılı sunucudan izleyiciyi üzen bir haber geldi.

DENİZ AKKAYA SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILDI MI?

Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü yayınında yer almayan başarılı sunucu Akkaya'nın programdan ayrıldığı açıklandı.

NEDEN AYRILDI?

İzleyiciye üzen haberi ise Akkaya'nın canlı yayın partneri Seren Serengil ve Bircan Bali verdi.

İşte Seren Serengil ve Bircan Bali'nin açıklaması..

"Maalesef, Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz."