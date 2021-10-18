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Deniz Akkaya ölümle tehdit ediliyor! Soluğu savcılıkta aldı! 'Tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var'

Manken Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray’ın kendisine sosyal medyadan hakaret ettiğini ve iftira atıp ölümle tehdit ettiğini belirterek savcılığa şikayet etti.

Deniz Akkaya ölümle tehdit ediliyor! Soluğu savcılıkta aldı! 'Tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var'

Son dönemde Selin Ciğerci ile yaşadığı polemiklerle magazin gündemine konu olan Deniz Akkaya, tehdit iddiasıyla savcılığa başvurdu. Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyette bulundu. Giray tarafından periyodik şekilde çirkin durumlara maruz kaldığını söyleyen Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

Deniz Akkaya ölümle tehdit ediliyor! Soluğu savcılıkta aldı! Tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var

KORKUDAN İŞE GİDEMİYOR

Giray’ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini savcılığa sunduğu dilekçesinde anlatan Deniz Akkaya, Giray’ın, “Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz” gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi.

Deniz Akkaya ölümle tehdit ediliyor! Soluğu savcılıkta aldı! Tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Deniz Akkaya, Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyerek, şüphelinin ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘iftira’, ‘halkı kin ve nefrete yönlendirme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerin soruşturma başlatıldı.

Deniz Akkaya ölümle tehdit ediliyor! Soluğu savcılıkta aldı! Tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Ayrıca videoda Giray’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek toplumu galeyana getirmeye çalıştığını anlatan Akkaya, Giray’ın Cem Yılmaz’ın evinde dans ediyordun. Teste soksalar kanından uyuşturucu çıkar” sözlerinin de iftira olduğunu belirtti.

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