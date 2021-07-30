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  3. Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: "Yanan öküzlerden daha öküzsünüz"

Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: "Yanan öküzlerden daha öküzsünüz"

Ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına rağmen Instagram'da paylaşım yapanları sert bir dille eleştirerek, "Bu ne açlık, bu ne görgüsüzlük" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: "Yanan öküzlerden daha öküzsünüz"

Manavgat'ta başlayan yangının ardından Türkiye'nin güney bölgesinde eş zamanlı birçok yangın başlamasının ardından ünlü isimlerin çoğu üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaparken bazı kesim ise hiçbir paylaşım yapmadan hayatlarına devam etti. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyarsız kişilere adeta ateş püskürdü.

"HASSAS DAVRANIŞ ASALETTEN GELİR"

Sosyal medyayı afet bölgelerindeki vatandaşların yardım amaçlı kullandığını söyleyen ve bu dönemde hala eğlenmeye devam edenlerin olduğuna şaşırdığını belirten Akkaya, "Tabi ki hayat devam ediyor da... Hassas davranış asaletten gelir" açıklamasında bulundu. 

Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: Yanan öküzlerden daha öküzsünüz

Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: Yanan öküzlerden daha öküzsünüz

"ÖKÜZ OLMAYIN"

Bodrum'da otel yanarken davete katılanlara karşı sinirlerine hakim olamayan Akkaya, "Arkadaşım senin meranda inekler yanmıyor ama bu kadar da öküz olmayın. Yanan öküzlerden daha öküzsünüz" diyerek ateş püskürdü.

Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: Yanan öküzlerden daha öküzsünüz

"ALLAH'IN EN MUAZZAM ESERİ"

Öte yandan yangın haberlerinin ardından ormanda çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Deniz Akkaya şu sözlere yer verdi:

"Hayatim boyunca insanlardan kaçıp, saatlerce ormanda koştum, kenarında oturup en mühim kararlarımı verdim...Ormanların bizim yuvamız, kendimize kurduğumuz kumdan kalelere rağmen geri döneceğimiz ocağımız olduğunu hissederek, ama simdi değil zamanı var diyerek hep helalleşerek misafir olduğum yeşilliğinden dingin bir ruh hali ile ayrılırım.
Ormansız kalmış bir nesil, yaşamın manasını anlayamaz...

Şık ve büyük evlerimizin içinde mobilyalarımıza uygun döşenmiş yapma ormanlardan bahsetmiyorum. İçinde binlerce türün barındığı, yaşadığı Allah'ın en muazzam eseri aslen yine bize yuva olarak yaratılmış, emrimize verilmiş bu güzelliğe sahip çıkmak yerine böylesine acımasızca katlediyor oluşumuz...

Güzel ülkem, canım ülkem... Acıların en büyüğünü yaşatıyorlar bugün sana...Kim hangi sebeple bu es zamanlı kundaklamaya vesile oluyor ise...Bilsin ki evlatlarının geleceklerinden çalıyor... Ormanlarımızı yani evimizi"

Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: Yanan öküzlerden daha öküzsünüz

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