Deniz Akkaya, Şeyma Subaşı'ya ateş püskürdü! Yangınlara rağmen paylaşım yapmasını sert eleştirdi: "Ruhu bozuk"

Uzun süredir yurt dışında olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a tatil yapmaya geldi. Ülkede yangınlar devam ederken Bodrum'da bikinili pozlarını paylaştığı için eleştirilen Şeyma Subaşı, bu sefer de kızı Melisa ile jet ski üzerinde poz verdi.

Şeyma Subaşı için üzülmediğini sadece kızı Melisa için üzüldüğünü belirten Deniz Akkaya, "Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" diyerek zehir zemberek sözlerle devam etti.

"BU NASIL RUH HALİ"

Subaşı'nın yayınladığı pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Akkaya, "Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor 'anne bu duman nereden geliyor' ne cevap veriyor bu fantastik kafa ile. Yani bu nasıl ruh hali, ruhu bozukluk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine paylaşımları yüzünden tepki alan Şeyma Subaşı'na Deniz Akkaya, "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına k..... dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" demişti.

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"HASSAS DAVRANIŞ ASALETTEN GELİR"

Yangının ilk çıktığı günlerde sosyal medyada günlük hayatlarına devam ettiklerini gösteren paylaşımlar yapanları hedef alan Deniz Akkaya sosyal medyayı afet bölgelerindeki vatandaşların yardım amaçlı kullandığını söyleyen ve bu dönemde hala eğlenmeye devam edenlerin olduğuna şaşırdığını belirterek "Tabi ki hayat devam ediyor da... Hassas davranış asaletten gelir" açıklamasında bulunmuştu.

"DAHA ÖKÜZSÜNÜZ"

Bodrum'da otel yanarken davete katılanlara karşı sinirlerine hakim olamayan Akkaya, "Arkadaşım senin meranda inekler yanmıyor ama bu kadar da öküz olmayın. Yanan öküzlerden daha öküzsünüz" diyerek ateş püskürmüştü.

Deniz Akkaya, orman yangınlarına duyarsız kalanlara ateş püskürdü: "Yanan öküzlerden daha öküzsünüz"