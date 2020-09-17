UçanKuş TV’nin büyük ilgi gören Canlı Masa programında Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında büyük bir tartışma çıktı. Deniz Akkaya anne olmak istediğini açıklayan Selin Ciğerci'nin Bodrum’daki evinde eltisi diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, Selin Ciğerci canlı yayına bağlandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla anne olmak istediğini ve taşıyıcı anne uygulaması ile 2021 yılında anne olmaya hazırlandığını açıklayan Selin Ciğerci hakkında Deniz Akkaya'da şok eden bir iddia geldi.

Deniz Akkaya Canlı Masa programında yaptığı açıklamada Selin Ciğerci'nin Bodrum’daki evinde eltisi diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Selin Cİğerci bahsettiği kişinin eltisi olduğunu ortada taşıyıcı anne olmadığını açıkladı.

Ciğerci, Deniz Akkaya'nın iddialarına şöyle yanıt verdi “Sizin canınız sıkılıyor galiba Deniz Hanım… Şu anda ne hamile olan biri var ne de taşıyıcı anne. Ben sadece isteklerimi söyledim. İstersem evlatlık alırım, istersem taşıyıcı annelik yaptırır hapse de girerim. Size ne?”

İkilinin tartışması alevlenince Deniz Akkaya sert söylemlerini devam ettirdi ve Ciğerci'ye: “Herkes annelik normlarına uygunsa anne olabilir. Bu kadar sosyal medyadan açıklamalar yaparken, taşıyıcı anneliğin Türkiye’de kanuna uygun olup olmadığını araştırmadınız mı?” diye sordu.

"SENİN ÇOCUĞUN OLMAZ!"

“Daha çocuğum olmadan böyle konuşmalar yapıyorsunuz” diyen Ciğerci’ye karşılık veren Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” şeklinde konuştu.

Bu sözler Selin Ciğerci’yi daha da sinirlendirdi.

Ciğerci, “Kızınla mayolu fotoğraflarını yayınlıyorsun. Onun reklamını yapıyorsun. Sana ne benim isteklerimden.” dedi.