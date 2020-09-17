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  3. Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci çocuk meselesi yüzünden canlı yayında birbirine girdi!

Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci çocuk meselesi yüzünden canlı yayında birbirine girdi!

Deniz Akkaya'nın UçanKuş TV’nin Canlı Masa programında Selin Ciğerci'nin Bodrum’daki evinde eltisi diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmesi üzerine yayına bağlanan Selin Ciğerci ile tartışma yaşadı. Ciğerci, iddialardaki kişinin eltisi olduğunu doğrulayarak taşıyıcı anne olmadığını açıkladı

2021 yılında taşıyıcı anne uygulamasıyla anne olmak istediğini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci'ye büyük tepki UçanKuş TV’nin Canlı Masa programına konuk olan Deniz Akkaya'dan geldi. Aralarında tartışmanın yaşandığı yayında Selin Ciğerci, konuyla ilgili bahsettiği kişinin eltisi olduğunu ortada taşıyıcı anne olmadığını açıkladı.

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17 Eylül 2020 Perşembe 09:37
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