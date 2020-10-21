Uçankuş TV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Canlı Masa programında dün akşam hararetli bir tartışma ekranlara geldi. Konuk Sevda Türküsev, görücü usulü evlilikler azaldıktan sonra şiddetin arttığını söyleyince ortalık karıştı.

Gazeteci ve yazar Sevda Türküsev programda söz alarak kadına yönelik şiddetin görücü usulü evlilik bittiği için arttığını ve görücü usulü evliliğin ülkemizin bir değer olduğunu savundu.

Türküsev'in konuşmalarına sessiz kalamayan Deniz Akkaya görücü usulü evliliğe karşı olduğunu sert bir dille ifade etti.

"KADINA ŞİDDET VE CİNAYET ARTTI"

Tartışmada sesler yükseldikçe saf edilen sözlerde izleyicileri hayrete düşürdü.

Sevda Türküsev, "Görücü usulü evlilik bitti ve serbest yaşama başlandı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı. Ten uyumu diye bir saçmalık yok. Deniz hanım siz desteklemiyorsunuz diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Siz evlilik öncesi ilişkiyi öneren bir insansınız ben de bunu desteklemiyorum" dedi.

"KIZ ÇOCUKLARINI MAHVEDEN ZİHNİYETLER SİZSİNİZ"

Bu sözlerin ardından Akkaya sinirlerine hakim olamadı ve şu sözleri dile getirdi: "İnsanlar birbirini tanıyacak, flört edecekler. Tabii ki de iki kişi birbirine uyumlu mu diye birbirine bakacak. Benim anam babam benim gideceğim adamın huyuna değil malına bakar. Ben böyle bir şey kabul edemiyorum. Sizin eskiden böyle bir şey yok demeniz çok trajikomik. Görücü usulü evlenmek kadar kötü bir şeyi nasıl desteklersiniz? Görücü usulü gibi bir avamlığı ben destekleyemem. Senin dediğin görücü usulünde kadına fikri sorulmuyor. Bu adamla ben evleneceğim, ben yatağa gireceğim, ben çocuk yapacağım buna niye anam babam karar veriyor? Yazıklar olsun, kız çocuklarını mahveden zihniyetler sizsiniz işte."

SEVDA TÜRKÜSEV KİMDİR?

10 Haziran Istanbul doğumlu olan Sevda Türküsev iş hayatına tekstil sektöründe çalışmaya başlamış ve sonra sırasıyla üretim, planlama ve diğer bölümlerde görev yapmıştır ve çeşitli şirketlerde genel müdürlük yapmıştır.

19 Yaşında evlenen Sevda Türküsev bu evlikten bir erkek çocuğu oldu. 25 yaşında eşinden boşandı. Kişisel Gelişim konusunda yazan Sevda Türküsev Yeni Şafak Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.