Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev'den görücü usulü ile evlilik düellosu!

Uçankuş TV'de hafta içi her gün yayınlanan Canlı Masa programında görücü usulü ile evlilik konusunda Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev düşüncelerini dile getirince ortalık karıştı. Görücü usulü evliliği savunan Sevda Türküsev'in sözlerine tepki gösteren Deniz Akkaya'nın o anları ise kameralara anbean böyle kaydedildi.