Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'nın bodrum paylaşımına büyük tepki: "Bir de Türk bayrağına k..... dönmüş poz veriyor"

Şeyma Subaşı, yeniden beraberlik yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’a giderken uçakta samimi bir paylaşım yaptı. Subaşı’nın bu paylaşımına sinirlenen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabında tepki gösterdi. Şeyma Subaşı tatil yapmak için, bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle yangınların bulunduğu Bodrum'a gitti. Subaşı Bodrum'a giderken sevgilisinin kucağında poz vermeyi de ihmal etmedi.

DENİZ AKKAYA SESSİZ KALAMADI, ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yangınlar sürerken Subaşı'nın paylaştığı bu fotoğraf tepki çekti. Tepki gösteren isimlerden biri de Deniz Akkaya oldu.

Subaşı'nın pozuna sinirlenen Deniz Akkaya, "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.

"BİRDE TÜRK BAYRAĞINA K.... DÖNMÜŞ POZ VERİYOR!"

Deniz Akkaya daha sonraki paylaşımında ise, "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına k..... dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi.