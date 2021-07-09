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  3. Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi! Ünlü manken hapis yatacak!

Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi! Ünlü manken hapis yatacak!

Selin Ciğerci ile davalık olan ve tedbir kararını ihlal eden Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara itirazı reddedilen Akkaya, cezaevine girecek.

Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi! Ünlü manken hapis yatacak!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Ciğerci, Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Akkaya, katıldığı programda Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam ederek alınan kararı ihlal etti. Ciğerci’nin avukatı, Akkaya’nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurmasının ardından bant kayıtlarını inceleten mahkeme, ünlü mankenin tedbir kararını ihlal ettiğini tespit edince 3 günlük zorlama hapsi kararı aldı.

Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi! Ünlü manken hapis yatacak!

3 GÜN CEZAEVİNE GİRECEK

Bunun üzerine Akkaya, karara itiraz etti ve dilekçesinde,  programdaki sözlerinin eleştiri sınırları içerisinde yer aldığı öne sürdü. Akkaya'nın itirazı üzerine İstanbul Aile Mahkemesi’nde duruşma görüldü. Duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Zorlama hapsini kaldıracak nitelikte yeterli delil sunmadığı, hakkında verilen hapis kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olduğu ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkeme Deniz Akkaya'nın itirazını reddetti. Karara göre ünlü manken 3 gün cezaevine girecek.

Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi! Ünlü manken hapis yatacak!

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