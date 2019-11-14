Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktı

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra FIFA kokartı elinden alınan ve il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, hakemliği bıraktığını açıkladı. Bitnel, "Yalanlarınızla baş edemedim ama diz de çökmedim" dedi.

Bir dönem FIFA kokartlı hakemlerden Deniz Ateş Bitnel, hakemliğini bıraktığını açıkladı. Bugün basında yer alan ve halı saha maçında hakemi dövdüğü haberlerini sosyal medya hesabından çektiği video ile yalanlayan Bitnel, "Müsabakada dostluk çerçevesinde geçti. Arkadaşım Mehmet Ağaçlı'ya maç öncesi "beklemediğin anda arkanda biteceğim" diye espri yapmıştım. Tam koşup göğsümle şaka yapacakken dengesini kaybetti ve yere düştü. Hakeme ne yumruk atma ne de darp var. Kötü niyetli kişilerin bu haberi basına servis etmesinden dolayı ve görüntülerin yanlış aksedilmesinden dolayı yanlış yorumlar var. Mehmet Ağaçlı aile dostumdur. Böyle durumlar aramızda olmaz" dedi.

Haberde ismi geçen eski hakemlerden Mehmet Ağaçlı da haberi yalanlayarak, "Hakemliği 2013 yılında bıraktım. Deniz ile 20 yıllık dostluğumuz var. Herhangi bir darp yok" ifadelerini kullandı.

Bitnel: "Diz çökmedim"

Videonun sonunda hakemliğini bıraktığını da açıklayan Bitnel, "Bu sabah hakemliği bıraktığıma dair dilekçemi verdim. 2016 Şubat ayından bu yana çok zorluklar çektim. Ben yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu ama kimseye de diz çökmedim" diye konuştu.

2016 yılında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada görev alan Deniz Ateş Bitneş, bordo-mavili takımda 4 oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına atmış, maç içinde Trabzosnporlu Salih Dursun da hakem Bitnel'e tepki amaçlı yere düşen kırmızı kartını göstermişti.

Kaynak: İHA