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Deniz Ateş Bitnel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Ateş Bitnel'in son maçında ne oldu?

FIFA kokartlı eski Türk hakem Deniz Ateş Bitnel, şu sıralar TV100 kanalındaki VAR Odası programında yorumculuk yapmaktadır. Peki, Deniz Ateş Bitnel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Ateş Bitnel'in son maçında ne oldu? İşte detaylar...

Deniz Ateş Bitnel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Ateş Bitnel'in son maçında ne oldu?

Eski Süper Lig hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel, TV100'de yayınlanan 'VAR Odası' programında yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekiyor. 2015-2016 sezonundaki olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından hakemliği bırakan Deniz Ateş Bitnel, futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Peki, Deniz Ateş Bitnel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Ateş Bitnel'in son maçında ne oldu? İşte detaylar...

DENİZ ATEŞ BİTNEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

3 Şubat 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Ateş Bitnel, 38 yaşındadır. Asıl mesleği eğitimci olan Deniz Ateş Bitnel, FIFA kokartlı eski Türk hakemidir. 

İlk kez 2001 yılında düdük çalan Deniz Ateş Bitnel, Süper Lig'deki ilk maçına 21 Ekim 2012 tarihindeki Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor karşılaşması ile çıktı. Şu ana kadar Süper Lig'de 21, 1. Lig'de 44 maçta görev almıştır. Toplam 322 sarı, 20 kırmızı kart çıkarmıştır.

15-16 sezonunda yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'a 4 kırmızı kart göstermiş ve bu maç sonunda hakemliğine son verilmiştir.

Deniz Ateş Bitnel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Deniz Ateş Bitnel'in son maçında ne oldu?

DENİZ ATEŞ BİTNEL'İN SON MAÇINDA NE OLDU?

2015 - 2016 sezonunda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında, bordo mavili ekibi 4 adet kırmızı kart gösteren Deniz Ateş Bitnel, Trabzonsporlu Salih Dursun'un kendisine kırmızı kart göstermesiyle tarihe geçmişti. 

O karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmış ve Trabzonspor 90 dakikayı 7 kişi tamamlamıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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