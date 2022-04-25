Deniz Balıkları Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deniz Balıkları Üreticisi görev tanımı nedir, Deniz Balıkları Üreticisi ne iş yapar, Deniz Balıkları Üreticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deniz Balıkları Üreticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deniz Balıkları Üreticisi Tanımı;

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Deniz Balıkları Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deniz Balıkları Üreticisi Maaşları

Deniz Balıkları Üreticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Deniz Balıkları Üreticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deniz Balıkları Üreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6221.01

Meslek Adı :

Deniz Balıkları Üreticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Su Ürünleri (Kültür) Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Balık üretme ve yetiştirmede çiftliklerinde ( çipura, levrek,somon,kefal,kalkan,) çeşitli işler yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deniz Balıkları Üreticisi: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Havuzları boşaltıp, süpürüp, temizleyerek, havuzu su ile doldurmak,

b) Yumurta dolu kasaları havuza yerleştirmek,

c) Ölü yumurtaları cımbızla ayıklamak,

d) Havuzlara düzenli aralıklarla mikrop kırıcı ilaç atmak,

e) Üreyen yavru balıklara çeşitli yemler vererek beslemek,

f) Balıkları gözleyip hasta balıkları kepçe ile çıkarmak,

g) Havuzların hacmine göre balık miktarlarını ayarlayıp, fazlaları kepçe ile diğer havuzlara almak,

h) Büyüyen balıkları başka havuzlara aktarmak,

i) Damızlık balıkları ayırmak,

j) İstenilen büyüklüğe gelen balıkları kepçe ile havuzdan çıkarıp,nehir, göl gibi diğer balık yetiştirme alanlarına sevk etmek,

k) Pazar için balıkları kesip,temizleyerek ambalajını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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