Deniz Barut kimdir? Güzel oyuncu Deniz Barut Star TV ekranlarında merakla beklenen 'Sol Yanım' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram adresi ve oynadığı diziler neler?

DENİZ BARUT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır.

2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

DENİZ BARUT DİZİLERİ

Bir Annenin Günahı 2020

Avlu. 2018. Melis Ersoy

Hayatımın Aşkı 2016. Eylem

Son Çıkış 2015. Nilüfer Aktepe

Anneler ve Kızları Çağla

Lale Devri. 2010

Elde Var Hayat. 2010. Yüksel

Kaybolan Yıllar

Sol Yanım