Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! " Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim"

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Aytun Çıray, paylaşımında," Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim. " ifadesini kullandı.

"ARKADAŞIM YANLIŞ BİLGİYİ İLETMİŞ"

Söz konusu paylaşımın ardından açıklama yapan Aytun Çıray şu ifadeleri kullandı:

" Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin."

Çıray'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Böylece Deniz Baykal'ın ölmediği de ortaya çıkmış oldu.