Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! " Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim"

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Aytun Çıray, paylaşımında," Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim. " ifadesini kullandı.
"ARKADAŞIM YANLIŞ BİLGİYİ İLETMİŞ"
Söz konusu paylaşımın ardından açıklama yapan Aytun Çıray şu ifadeleri kullandı:
" Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin."
Çıray'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Böylece Deniz Baykal'ın ölmediği de ortaya çıkmış oldu.
Çok özür dilerim.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) August 8, 2022
Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş.
Allah uzun ömür versin.
Yine de bir efsaneyi düzeltelim.
2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti.
AKP 363 mv çıkarmıştı.
8 bağımsız vardı.
Yasağının kalkması için 3 mv yeterliydi. https://t.co/ZdNncDf27l