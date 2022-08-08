Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! " Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim"

İYİ Partili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından Deniz Baykal'ın öldüğüne ilişkin paylaşım yaptı. Daha sonra arkadaşının yanlış bilgi verdiğini belirten Çıray," Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Aytun Çıray, paylaşımında," Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim. " ifadesini kullandı.

Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim

"ARKADAŞIM YANLIŞ BİLGİYİ İLETMİŞ"

Söz konusu paylaşımın ardından açıklama yapan Aytun Çıray şu ifadeleri kullandı:

" Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin."

Çıray'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Böylece Deniz Baykal'ın ölmediği de ortaya çıkmış oldu.

Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim

Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim Deniz Baykal öldü mü? İYİ Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Bekara ev vermeyen ev sahiplerine üzen haber! Para cezası ödeyebilirsiniz...
Bekara ev vermeyen ev sahiplerine üzen haber! Para cezası ödeyebilirsiniz...
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo'ya neden soruşturma açıldı, kapanacak mı?
Arabam com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo'ya neden soruşturma açıldı, kapanacak mı?
BİM'e psikolog mu geliyor? BİM kataloğundaki psikolog gerçek mi?
BİM'e psikolog mu geliyor? BİM kataloğundaki psikolog gerçek mi?
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! " Türkiye’de “Roboski” diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır"
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! " Türkiye’de “Roboski” diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır"
CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!
CHP ve MP'den istifa etmişti! Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Sosyal medya hesabından duyurdu!
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Sosyal medyayı sallayan video! Komodo Ejderi avını tek hamlede yuttu! " Aman Allah'ım ben ne seyrettim şu an"
Çorum'da yürek yakan kaza! Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü, baba yaralandı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Çorum'da yürek yakan kaza! Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü, baba yaralandı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Bu bilgileri nereden aldı? Kılıçdaroğlu oy kullanacak yabancı kişilerin sayısını verdi! " Yüksek bir rakam yok"
Bu bilgileri nereden aldı? Kılıçdaroğlu oy kullanacak yabancı kişilerin sayısını verdi! " Yüksek bir rakam yok"
İkinci el araba satan platformlar sert kayaya çarptı! Rekabet Kurulu 4 büyük platforma soruşturma başlattı!
İkinci el araba satan platformlar sert kayaya çarptı! Rekabet Kurulu 4 büyük platforma soruşturma başlattı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bitlis’te Eren Abluka-32 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bitlis’te Eren Abluka-32 operasyonu başlatıldı