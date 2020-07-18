Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozu

Sıcak havalarla birlikte tatil sezonu açılırken Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti, tatil sezonunu açtıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla gösterdiler.

Yurtçu çiftçi denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarttı. Baysal, eşi ile çekildiği romantik pozunu çiçek emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

Yurtçu ise tatil karelerini "Bakir koyları arar, buluruz" cümleleriyle paylaştı.

Çiftin paylaşımları takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Baysal, çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile merhaba diyen Deniz Baysal Yurtçu; Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.

BARIŞ YURTÇU KİMDİR?

19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Barış Yurtçu, aslen Adanalıdır. Kolpa isimli müzik grubunun kurucuları arasındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Barış Yurtçu, 2009 yılında Hayat Senin Mucize İşler, 2010 yılında Maximum, 2011 yılında Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı, 2014 yılında Aşk ve Hayat albümleri ile müzik kariyerini sürdürdü. 2016 yılında Ece Seçkin ile birlikte Hoş Geldin Ayrılığa isimli şarkıda düet yaptı. 2019 yılında oyuncu Deniz Baysal ile dünyaevine girdi.