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  3. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozu

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozu

Oyuncu Deniz Baysal ve şarkıcı eşi Barış Yurtçu tatil sezonunu açtı. Çiftin sosyal medyada paylaştığı tatil pozları takipçiler tarafından beğenildi.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozu

Sıcak havalarla birlikte tatil sezonu açılırken Deniz Baysal-Barış Yurtçu çifti, tatil sezonunu açtıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla gösterdiler.

Yurtçu çiftçi denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarttı. Baysal, eşi ile çekildiği  romantik pozunu çiçek emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

Yurtçu ise tatil karelerini "Bakir koyları arar, buluruz" cümleleriyle paylaştı.

Çiftin paylaşımları takipçileri tarafından  kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozu

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozuDeniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozu

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Baysal, çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile merhaba diyen  Deniz Baysal Yurtçu; Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan romantik tatil pozu

BARIŞ YURTÇU KİMDİR?

19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Barış Yurtçu, aslen Adanalıdır. Kolpa isimli müzik grubunun kurucuları arasındadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Barış Yurtçu, 2009 yılında Hayat Senin Mucize İşler, 2010 yılında Maximum, 2011 yılında Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı, 2014 yılında Aşk ve Hayat albümleri ile müzik kariyerini sürdürdü. 2016 yılında Ece Seçkin ile birlikte Hoş Geldin Ayrılığa isimli şarkıda düet yaptı. 2019 yılında oyuncu Deniz Baysal ile dünyaevine girdi.

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