Hayat Sevince Güzel, Fatmagül’ün Suçu Ne? gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Deniz Bertaş'ın hayatı hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Baytaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar...

DENİZ BAYTAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Baytaş, 19 Ağustos 1965 tarihinde başkent Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamlamıştır.

Mezuniyetinin ardından uzun bir süre Devlet Tiyatroları’nda sahne alan Baytaş, televizyon dizileri ve sinema filmleri ile de izleyicinin sevdiği yüzlerden biri olmuştur.

Hayat Sevince Güzel, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Ah Ana Hanım Ana, Beybaba gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, en önemli çıkışını ise ‘Güzel Köylü’ adlı dizide Esma karakteri ile yaşamıştır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

DENİZ BAYTAŞ'IN ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER

1983- Kurt ve Kuzu

1986- Ah Ana Hanım Ana

1989- Beybaba

2006- Kod Adı

2006- Kod Adı: Kaos

2007- Fedai

2008- Son Ders: Aşk ve Üniversite

2010- Fatmagül’ün Suçu Ne

2014- Güzel Köylü

2018- Yanımda Kal