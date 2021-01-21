Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten ve ardından tüm kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasından ilk ifadeler ortaya çıkmaya başladı.

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.

İlk duruşması bugün görülen davada her iki taraf da basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

OZAN GÜVEN'İN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

İlk ifadelerin verildiği davada en dikkat çeken detay ise Ozan Güven'in aylık geliri oldu. Ünlü oyuncu Ozan Güven aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi.

Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti.