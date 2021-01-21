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  3. Deniz Bulutsuz Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri şok etti!

Deniz Bulutsuz Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri şok etti!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven’in aylık geliri herkesi şaşırttı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önce Deniz Bulutsuz avukatlarıyla geldi. Daha sonra da Ozan Güven avukatıyla geldi.

Deniz Bulutsuz Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri şok etti!

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten ve ardından tüm kamuoyunda büyük yankı uyandıran Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasından ilk ifadeler ortaya çıkmaya başladı. 

Deniz Bulutsuz Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri şok etti!

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.

İlk duruşması bugün görülen davada her iki taraf da basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Deniz Bulutsuz Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri şok etti!

OZAN GÜVEN'İN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

İlk ifadelerin verildiği davada en dikkat çeken detay ise Ozan Güven'in aylık geliri oldu. Ünlü oyuncu Ozan Güven aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi.

Deniz Bulutsuz Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri şok etti! 

Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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