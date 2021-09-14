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  3. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasından sonra ortalıktan kaybolan Ozan Güven tanınmaz halde ortaya çıktı!

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasından sonra ortalıktan kaybolan Ozan Güven tanınmaz halde ortaya çıktı!

Bir süredir eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki iddiaların ardından ortalıkta gözükmeyen ünlü oyuncu Ozan Güven'in son hali gündeme oturdu.

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasından sonra ortalıktan kaybolan Ozan Güven tanınmaz halde ortaya çıktı!

46 yaşındaki ünlü oyuncu Ozan Güven, bir dönem sevgili olduğu 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla magazin gündeminde günlerce yer edinmişti. Bu olayların ardından kendisinin unutturmak için bir süredir ortalıkta gözükmeyen Ozan Güven, son olarak tanınmaz halde objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun İstanbul'dan ayrılacağı söylendi.

YAŞAMINI DEĞİŞTİRDİ

Posta'da yer alan habere göre Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, yaşamını değiştirdi. 

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasından sonra ortalıktan kaybolan Ozan Güven tanınmaz halde ortaya çıktı!

Bir süredir Cunda'da hayatını sürdüren Ozan Güven, bu kez radikal bir karar alarak Bodrum'a taşındı. Ayrıca Ozan Güven'in Levent'teki villasını da kiraya verdiği söyleniyor.

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasından sonra ortalıktan kaybolan Ozan Güven tanınmaz halde ortaya çıktı!

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