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Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile yargılanan Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven bugün hakim karşısına çıkacak.

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile yargılanan Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenen ünlü oyuncu Ozan Güven bugün hakim karşısına çıkıyor.

tt-001.jpgDeniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile yargılanan Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor!

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 13 yıla kadar hapis istemi ile hakkında dava açılan Güven, bugün görülecek davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile yargılanan Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor!

Yaşanan talihsiz olayın ardından yer aldığı Babil dizisinden de çıkartılan Ozan Güven'in Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği öne sürülmüştü.

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile yargılanan Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor!

 Deniz Bulutsuz, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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