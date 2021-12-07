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Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli?

NASA yeni görevler için eğitim alacak 10 astronot adayını açıkladı. Adaylar arasında bir Türk de bulunuyor. Bu kapsamda Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli?

NASA, 12 bin başvuru arasından 10 kişiyi yeni uzay görevlerine hazırlık için seçti. önümüzdeki ay itibarıyla 2 yıllık eğitim programına başlayacak. Astronot adayları arasında Adana doğumlu Deniz Burnham da bulunuyor. Bu kapsamda Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar... 

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Deniz Burnham, çeşitli bölgelerde okuduktan sonra California'da Vanden Lisesi’ni bitirdi. 2007 yılında California Üniversitesi, San Diego'dan kimya mühendisliği alanında lisans derecesi aldı. Güney California Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Burnham, Deployable Autonomy Technologies grubunun bir parçası olarak NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yaptı.

Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli?

Kariyerine Alaska, Prudhoe Körfezi'ndeki uzak bir petrol sondaj kulesinde saha mühendisi olarak başladı. Kuzey Kutbu boyunca sondaj kulesi sahalarında sondaj operasyonları sırasında ölçüm ve kayıt işlemlerinin tüm yönlerinden sorumluydu. Kanada, Ohio ve Texas'taki sondaj kulelerinde yaklaşık 9 yıl boyunca yerinde operasyonlara liderlik etti.

Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli?

NASA'NIN ASTRONOT ADAYI DENİZ BURNHAM NERELİ?

Adana'da doğan Deniz Burnham NASA'nın 12 bin başvuru arasından seçtiği 10 adaydan biri.

NASA'dan yapılan açıklamada adayların, önümüzdeki ay itibarıyla 2 yıllık eğitim programına başlayacağı belirtildi. NASA'nın paylaştığı bilgiye göre; astronot adayları arasında, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde doğan Deniz Burnham da bulunuyor.

Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli?

Paramotor ve yamaç paraşütü dahil olmak üzere helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska’da yaşıyordu.

Burnham Binlerce kişi arasından kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek 10 kişilik sınıfta yer aldı.

Deniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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